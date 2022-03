Oekraïne: evacuaties op acht plaatsen, maar niet Marioepol

Op acht plaatsen zullen maandag Oekraïense burgers belegerde steden kunnen verlaten. Daarover zijn afspraken gemaakt, zegt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. Waar de evacuaties plaats zullen vinden, is nog niet bekend, maar over een veilige uittocht van inwoners van de zuidoostelijke havenstad Marioepol is niets afgesproken.