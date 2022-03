Techinvesteerder Prosus onderaan in terughoudende AEX

Prosus stond maandagochtend onderaan in de Amsterdamse AEX-index. Eind vorige week liet de techinvesteerder nog een sterk herstel zien na een eerdere koersval. Het bedrijf reageert sterk op de koersbewegingen in de Chinese techsector, waarin het een groot belang heeft. De stemming op de aandelenmarkten bleef verder terughoudend door de oorlog in Oekraïne. Ook gingen de olieprijzen weer omhoog na berichten dat de Europese Unie een verbod op de import van Russische olie zou overwegen.