Frankrijk bevriest 850 miljoen euro van Russische oligarchen

In Frankrijk zijn twee jachten ter waarde van in totaal 150 miljoen euro in beslag genomen. De inbeslagnames zijn het gevolg van sancties die de Europese Unie heeft opgelegd aan oligarchen en andere mensen die nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. In Italië, Duitsland en Spanje werden ook al miljoenenjachten aan de ketting gelegd en villa’s in beslag genomen.

Nederland heeft ruim 200 miljoen euro aan Russisch geld bevroren. Veel meer is er volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) niet te pakken in Nederland.