Personeel Tsjernobyl-centrale voor het eerst in weken afgelost

Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne is personeel van de oude kerncentrale van Tsjernobyl afgelost. Ongeveer de helft is zondag vervangen door ander Oekraïens personeel, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

De kerncentrale werd op 24 februari ingenomen door Russische troepen, met als gevolg dat het aanwezige personeel sindsdien aan een stuk doorwerkte. ‘Ze waren er veel te lang. Ik hoop van harte dat ook de overige medewerkers van deze shift snel kunnen rouleren’, laat IAEA-chef Rafael Grossi weten.

Het personeel heeft volgens Grossi gewerkt onder ‘enorm stressvolle en vermoeiende omstandigheden in de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten en zonder fatsoenlijke rust’. Hij stelt dat de ‘uitdagende en onzekere situatie’ het belang heeft onderstreept van een IAEA-initiatief om de veiligheid van de Oekraïense nucleaire installaties te waarborgen.

De centrale in Tsjernobyl wekt zelf al jaren geen stroom meer op, maar wordt nog wel bemand omdat er radioactief afval wordt bewaard. Hier vond in 1986 de ergste kernramp ooit plaats. Oekraïne heeft vier werkende kerncentrales. Een daarvan, de grootste van Europa, is eveneens in Russische handen.