Bouwconcern Dura Vermeer leverde meer woningen op in 2021

Dura Vermeer heeft vorig jaar een stuk meer woningen opgeleverd. Het bouwconcern profiteerde van een onverminderd hoge vraag naar huizen en de stijgende prijzen. Vorig jaar werden 3420 woningen opgeleverd, tegen 2777 in 2020.

Toch daalde het aantal verkochte koop- en huurwoningen uit eigen ontwikkeling van Dura Vermeer door ‘complexe en vertraagde vergunningsprocedures’, aldus het bedrijf. De vraag naar nieuwe kantoren viel grotendeels weg. Het bouwconcern werkte vorig jaar onder meer aan de renovatie en transformatie van het voormalige stadspaleis Huis Huguetan in Den Haag. Dat is de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en Raad van State geworden door de verbouwing van het Binnenhof.

De totale opbrengsten van Dura Vermeer stegen vorig jaar naar 1,6 miljard euro, tegen ruim 1,4 miljard euro in 2020. De winst steeg met meer dan een kwart naar 52,4 miljoen euro. De voorraad werk groeide naar 2,8 miljard euro. Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder.

Dura Vermeer verwacht in het lopende jaar op het omzetniveau van 2021 uit te komen. Het bedrijf wijst op de problemen waar de hele sector mee kampt. Zo is er toenemende schaarste van arbeid en materialen maar ook stikstofproblematiek. Daardoor blijven plannen voor infraprojecten die in 2021 zijn stilgelegd ook dit jaar onuitgevoerd, verwacht Dura Vermeer.

‘Behalve de stikstofcrisis speelt ook budgettekort van de overheid voor onderhoud en vervanging van de bestaande infrastructuur mee’, stelt het bedrijf in een toelichting. Het bouwconcern denkt dat de oorlog in Oekraïne een negatieve invloed zal hebben op de economie en daarmee ook op Dura Vermeer.