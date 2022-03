Chinese autoproducenten worstelen met sterk gestegen lithiumprijs

Accu’s voor elektrische auto’s zijn door de sterke prijsstijgingen van grondstoffen in rap tempo veel duurder geworden. Chinese producenten van elektrische auto’s, zoals Li Auto, klagen steen en been over de ‘belachelijke’ prijsstijging. Ondertussen vraagt Beijing van producenten van lithium, een belangrijke grondstof voor accu’s, om de prijzen weer terug te laten keren naar ‘aanvaardbare niveaus’.