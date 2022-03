Oorlog in Oekraïne blijft beurshandel domineren

De beurshandel op het Damrak blijft maandag in het teken staan van de oorlog in Oekraïne. Beleggers hopen deze week meer inzicht te krijgen over de impact van het conflict op het bedrijfsleven en het economisch sentiment. Ook gingen de olieprijzen weer omhoog na berichten dat de Europese Unie een verbod op de import van Russische olie zou overwegen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine minnen te openen. De aandelenmarkten in Azië lieten maandag overwegend lichte verliezen zien.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vrijwel vlak na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te houden. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,8 procent na het sterke herstel afgelopen week. In Tokio hadden beleggers een vrije dag.

ASML

Op het Damrak staan de chipbedrijven in de belangstelling. Topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML liet in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times weten dat de uitbreidingsplannen van de chipmakers in de komende twee jaar worden beperkt door tekorten aan belangrijke apparatuur. ASML verwacht dit jaar en volgend jaar meer machines te leveren, maar dat zal volgens Wennink niet genoeg zijn om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Veel sectoren, waaronder de auto-industrie, kampen met een tekort aan chips.

Op het gebied van beursgangen meldde de Financial Times afgelopen weekeinde dat de grote private investeringsmaatschappij CVC Capital Partners mogelijk Amsterdam zou verkiezen boven Londen voor zijn beursintroductie. Het bedrijf heeft een waarde van zo’n 15 miljard euro.

Olieprijzen

Ook promoveren fietsenfabrikant Accell en vastgoedontwikkelaar CTP maandag naar de MidKap, de index met middelgrote fondsen. Ze nemen de plek in van bodemonderzoeker Fugro en Eurocommercial Properties. De samenstelling van de AEX-index blijft ongewijzigd.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,2 procent naar 108,10 dollar en Brentolie werd 2,9 procent duurder op 111,02 dollar per vat. De EU is bezig met een vijfde ronde van sancties tegen Rusland en volgens bronnen zouden de Baltische staten zoals Litouwen aandringen op een verbod op Russische olie.

Ook de aluminiumprijs ging omhoog op de Londense metalenbeurs nadat Australië de export van aluminiumoxide, dat gebruikt wordt bij de productie van aluminium, naar Rusland heeft verboden. De euro was 1,1036 dollar waard, tegen 1,1059 dollar op vrijdag.