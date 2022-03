ASML-baas: tekort aan apparatuur zit uitbreiding chipmakers dwars

De uitbreidingsplannen van verscheidene chipproducenten worden de komende jaren gedwarsboomd door een tekort aan noodzakelijke apparatuur. Daarvoor waarschuwt Peter Wennink, topman van chipmachinemaker ASML in de Britse zakenkrant Financial Times. ASML is een dominante speler op de wereldmarkt als het gaat om machines waarmee geavanceerde chips kunnen worden gemaakt.