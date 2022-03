Doden door bombardement op winkelcentrum in Kiev

Door een bombardement op een winkelcentrum in de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn meerdere doden gevallen. Een verslaggever van persbureau AFP ter plaatse meldt dat zeker zes lichamen zijn gevonden. Reddingswerkers zouden nog op zoek zijn naar andere slachtoffers.

Het winkelcentrum in het noordwesten van Kiev werd zondagavond aangevallen. Volgens de hulpdiensten was het gebouw het doelwit van ‘vijandelijke beschietingen’, verwijzend naar Rusland. Het winkelcentrum, dat tien verdiepingen telt, is zwaar beschadigd.

De Russische troepen proberen de hoofdstad te omsingelen. Volgens de Britse inlichtingendienst is de opmars vanuit het noordoosten tot stilstand gekomen en blijven de meeste militairen op ruim 25 kilometer afstand van het centrum van Kiev. De dienst meldt ook dat ten noorden van Kiev nog steeds zware gevechten zijn.