Onderzoek: minder grensoverschrijdend gedrag binnen politieteams

Grensoverschrijdend gedrag binnen politieteams komt de laatste jaren minder voor. Maar nog steeds ervaren politiemensen meer dan gemiddeld pesten, discriminatie en (soms seksuele) intimidatie op hun werk. Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer: ‘Elke zaak is er één te veel. Dit blijven we onvermoeibaar aanpakken.’

De cijfers staan in de medewerkersmonitor over 2020 en 2021. Er deden ruim 32.000 politiemedewerkers aan mee. Van hen lieten er 6711 weten dat ze grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Het gaat om pesten (12 procent), intimidatie (12 procent), discriminatie (6 procent), ongewenste seksuele aandacht (4 procent) en/of lichamelijk geweld (0,3 procent). Deze percentages zijn 6 tot 2 procentpunt lager dan in de eerdere meting, meldt de politie. Maar nog steeds is het hoger dan de landelijk gemiddelden onder werknemers.

‘Grensoverschrijdend gedrag komt voor binnen alle organisaties’, zegt Huyzer. ‘Maar juist bij de politie raakt het direct aan onze legitimiteit. Het is ons werk om op te treden tegen grensoverschrijdend gedrag. En tegelijkertijd zijn wij ook gewoon mensen.’

Familiecultuur

Het blijft onverminderd nodig en belangrijk om dit gedrag snel aan te pakken, benadrukt Huyzer. Dit ook omdat kenmerken van politiewerk een groter risico geven op dit soort gedrag. Zo is bijvoorbeeld de mentale druk die politiemedewerkers ervaren aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde.

Politiemensen moeten verder tijdens hun vaak heftige werk blind op elkaar kunnen vertrouwen. Daardoor is binnen de politie een familiecultuur ontstaan waarin het soms lastig is elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Bovendien zijn de teams heel groot en is er een personeelstekort. Daardoor lukt het niet altijd om heftige ervaringen met elkaar te bespreken.

Het rapport behandelt ook andere zaken. In het algemeen is er een positiever beeld ten opzichte van de vorige meting, uit 2016/2018. Politiemensen ervaren minder werkstress en meer werkplezier dan bij eerdere metingen. Dit geldt overigens niet voor medewerkers in de wijk, bij tactische opsporing en intelligence. Zij ervaren juist meer stress dan voorheen en minder werkplezier.