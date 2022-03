Nibud bezorgd over opname groot geldbedrag bij aanvang pensioen

De nieuwe mogelijkheid om bij aanvang het pensioen een groot geldbedrag ineens op te nemen, pakt voor pensioendeelnemers mogelijk minder voordelig uit dan verwacht. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De wet die dit regelt, gaat per 1 januari 2023 in, maar is nog niet definitief. Daardoor weten mensen die bijna met pensioen gaan niet waar ze aan toe zijn.

Met de nieuwe regeling wordt het mogelijk om straks 10 procent van de pensioenpot of lijfrente in een keer op te nemen. Mensen die dit doen voordat ze hun AOW-leeftijd bereiken moeten daarover veel meer belasting betalen, waarschuwt het Nibud. ‘Mensen die bijvoorbeeld noodgedwongen eerder moeten stoppen met werken en zo’n groot geldbedrag ineens uit hun pensioen willen opnemen omdat ze anders niet rond kunnen komen, krijgen minder waar voor hun geld’, legt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart uit. Volgens hem kan het wel zo’ n 20 procent schelen.

Wat daarbij meespeelt is dat mensen misschien het recht op bepaalde toeslagen verliezen voor het jaar waarin ze het geldbedrag laten uitkeren, maar mogelijk ook voor de periode daarna. Omdat de toeslagenregeling wordt veranderd, is het volgens het Nibud eerlijk dat gepensioneerden eenmalig een hoog bedrag uitgekeerd kunnen krijgen zonder dat daar consequenties aan zitten voor de toeslagen dat jaar.

Een andere optie die pensioendeelnemers straks hebben is om het pensioen in de eerste jaren hoger te laten zijn dan in de jaren daarna. De standaarduitkering zoals we die nu hebben, met de mogelijkheid om iedere maand evenveel uitgekeerd te krijgen, blijft ook mogelijk. Volgens het Nibud moeten mensen goed ingelicht worden over de opties. Dat er negen maanden voordat de regeling moet ingaan nog altijd geen duidelijkheid is, stoort het Nibud. ‘Meer dan 100.000 mensen weten niet waar ze aan toe zijn’, aldus Vliegenthart.