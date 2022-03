Rabobank: welvaart Amsterdam blijft achter bij groei economie

Hoewel de economie nergens in Nederland sneller groeit dan in Amsterdam, presteert de stad benedengemiddeld op het vlak van brede welvaart, stelt Rabobank na eigen onderzoek. Dat begrip omvat onder meer zaken als inkomen, woongenot, kansengelijkheid en gezondheid. Rabobank vindt dat de Metropoolregio Amsterdam de mens meer centraal moet zetten in plaats van economische groei om dit recht te trekken.

Dat is een van de zeven aanbevelingen die de onderzoekers van de bank doen. Ook denken zij dat bedrijven en burgers beter betrokken kunnen worden bij de opgaven van de energietransitie en verder zouden de 31 gemeenten in de Metropoolregio beter kunnen samenwerken.

De grootste uitdaging ligt volgens Rabobank bij het bereikbaar blijven voor het middensegment. Voor mensen met een laag of middeninkomen is het nauwelijks meer mogelijk om een betaalbare woning te vinden in de regio. Daardoor is het voor bijvoorbeeld politieagenten, verpleegkundigen en leraren moeilijk om in de buurt van hun werk te wonen, maar is het ook lastiger om talent aan de stad te binden.

Om die talenten te binden kunnen campussen voor jonge, startende bedrijven worden opgericht. Ook kunnen die samenwerken met onderwijsinstellingen zodat er meer opgeleid wordt voor functies die in de komende periode echt nodig zijn.