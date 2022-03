Braziliaanse rechter heft tijdelijke blokkade Telegram op

De rechter van het Hooggerechtshof die vrijdag de berichtendienst Telegram in Brazilië had laten blokkeren, heeft die uitspraak zondag teruggedraaid, nadat het technologiebedrijf had voldaan aan een rechterlijk bevel om wijzigingen aan te brengen in het platform.

Het bevel om de app in het hele land te blokkeren, dat vrijdag was gepubliceerd, werd nooit van kracht en Telegram had het hele weekend normaal gefunctioneerd in Brazilië.

Vrijdag had de Braziliaanse president Jair Bolsonaro nog zijn ongenoegen geuit over de beslissing om de populaire berichtendienst te blokkeren. Volgens hem was de uitspraak ‘ontoelaatbaar’ en een bedreiging van ‘de vrijheid’ van Brazilianen.