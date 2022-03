Lichamen neergestorte Amerikaanse mariniers geborgen

De lichamen van de vier Amerikaanse mariniers die tijdens een NAVO-oefening in het noorden van Noorwegen omkwamen, zijn geborgen. Dat heeft het Noorse ministerie van Defensie zondag gezegd. Een reddingshelikopter trof de lijken aan op de plek waar hun vliegtuig neerstortte. Dat was ten zuiden van Bodø. Het toestel verdween vrijdag van de radar.

De stoffelijke overschotten van de vier militairen worden naar Bodø gebracht en vervolgens gerepatrieerd. Het onderzoek naar de oorzaak crash is nog gaande. Het vermoeden bestaat dat de V-22B Osprey waarin ze zaten tegen een bergwand is gevlogen. De Amerikanen deden mee aan de oefening Cold Response in gezelschap van ongeveer 30.000 manschappen uit 27 landen.