Zelenski uit kritiek op regering Israël inzake Russische inval

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zondag via een videoverbinding de leden van de Knesset toegesproken en kritiek geuit op de terughoudendheid van Israël inzake de Russische inval. De regering in Jeruzalem heeft tot dusver nog geen sancties getroffen tegen het Kremlin en ook geen wapens geleverd aan Oekraïne. ‘Onverschilligheid is dodelijk’, aldus Zelenski.