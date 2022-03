Biden doet Oekraïne niet aan bij reis naar Europa

Biden vliegt woensdag naar Europa, bevestigt het Witte Huis. Daar wil hij donderdag deelnemen aan topbijeenkomsten van de NAVO, G7 en EU, allen in Brussel. Het wordt de derde trip van Biden naar Europa sinds zijn aantreden in januari 2021. Meer details over de reis worden in de loop van zondag gedeeld. Amerikaanse media melden al enkele dagen dat Biden na Brussel mogelijk ook Polen bezoekt.

