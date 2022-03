Kiev meldt opnieuw uitschakeling hoge Russische militairen

Het Russische leger zou in de oorlog tegen Oekraïne opnieuw een paar hooggeplaatste militairen hebben verloren. Dat melden de autoriteiten in Kiev. Het zou gaan om de commandanten van het parachutistenregiment uit de Russische stad Kostroma en van het kozakkenregiment uit Stavropol.

Ze zijn volgens het Oekraïense leger ‘geëlimineerd’. In de regel betekent dat gesneuveld. Bovendien is de bevelhebber van de 346e brigade van bijzondere inzeteenheden gewond geraakt. De juistheid van de berichtgeving is niet vast te stellen. Moskou heeft niet gereageerd.

In ruim drie weken oorlog claimt het Oekraïense leger enkele tientallen hoge Russische officieren te hebben gedood. Onder hen zouden zes generaals zijn.