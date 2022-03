Oekraïense minister over Russisch oorlogsgeweld: genocide

Volgens de Oekraïense minister voor Europese en Euro-Atlantische Integratie Olga Stefanisjina, tevens vicepremier, kan er geen twijfel over bestaan: het Russisch oorlogsgeweld in haar land komt ontegenzeggelijk neer op volkerenmoord. Dat zei ze zondag in een interview met de Britse zender SkyNews.

Op de vraag of ze gelooft dat de invasietroepen zich schuldig maken aan genocide, zei Stefanisjina: ‘Dat is geen vraag, dat is simpelweg de realiteit waarmee we allemaal te maken hebben’. De Oekraïense politica en advocaat voegde er nog aan toe dat het Openbaar Ministerie inmiddels al 2000 onderzoeken heeft lopen tegen Russische militairen wegens vrijwel het hele scala van mogelijke oorlogsmisdaden, waaronder verkrachting en moord.

Stefanisjina vertelde ‘gruwelijke verhalen’ te hebben gehoord over de wreedheden tegen met name vrouwen in Oekraïne. ‘Iedere soldaat die zo iets op zijn geweten heeft, zal daarvoor verantwoordelijk worden gesteld’. Over de situatie in Oekraïne is ze pessimistisch. ‘Het wordt met de dag erger. Het aantal slachtoffers onder burgers is veel groter dan in het Oekraïense leger’.

Over de reactie van haar landgenoten toonde ze zich echter optimistisch. ‘Het is absolute noodzaak dat niemand gewend raakt aan de oorlog. We staan rechtop, we verzetten ons en we zullen sterker worden. Oekraïne biedt net zolang weerstand als nodig is om ervoor te zorgen dat er geen terreur, geen genocide meer plaats heeft in het land in de 21e eeuw.’