UNHCR: tien miljoen mensen in Oekraïne zijn huis ontvlucht

‘De oorlog in Oekraïne is zo verwoestend dat tien miljoen mensen zijn gevlucht, als ontheemde in eigen land of als vluchteling in het buitenland’, aldus Grandi. Die laatste groep nadert de 3,4 miljoen, blijkt uit cijfers van de vluchtelingenorganisatie. Meer dan twee miljoen van hen gingen naar Polen.

