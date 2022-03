Onderzoek: 4,5 miljoen huishoudens bezitten slim apparaat

De Nederlandse markt voor ‘slimme’ thuistoepassingen zoals slimme speakers, verlichting of beveiliging wordt almaar groter. Vorig jaar hadden zeker 4,5 miljoen huishoudens een of meerdere met het internet verbonden apparaten in huis. Dat is 57 procent van het totaal aantal huishoudens.

Dat meldt marktonderzoeker Multiscope in zijn Smart Home Monitor, gebaseerd op onderzoek onder bijna 5000 Nederlanders. Een jaar eerder had 52 procent van de huishoudens een slim apparaat in huis. In 2019 ging het om 42 procent.

Gezamenlijk hebben de Nederlandse huishoudens voor 5,2 miljard euro aan slimme producten in huis. Dit bedrag nam met 2,3 miljard euro toe op jaarbasis. Het grootste aandeel hebben de apparaten die voor het huishouden of voor comfort aangeschaft zijn. Die groep is goed voor 1,5 miljard euro. Verder is er 1,4 miljard euro geïnvesteerd in slimme zonwering en garagedeuren.

Verlichting en schakelaars zijn goed voor 680 miljoen euro. Aan slimme speakers is 560 miljoen euro gespendeerd.