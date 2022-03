Britse ex-premier brengt luiers en kleding naar grens Oekraïne

Cameron zat zelf achter het stuur en maakte de rit met twee andere vrijwilligers van een liefdadigheidsorganisatie die een kleine vrachtwagen aan essentiële benodigdheden had ingezameld. Op Twitter bedankt Cameron zondag alle betrokkenen en spreekt hij zijn bewondering uit voor het werk in Polen.

‘Het werk dat het Poolse Rode Kruis dag en nacht doet om Oekraïense vluchtelingen bij te staan, is werkelijk inspirerend en kent geen grenzen. Ze worden overal ondersteund door de Poolse publieke diensten en lokale gemeenschappen.’ Het was volgens de ex-premier ‘hartverwarmend’ om te zien.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn bijna 3,4 miljoen mensen het land ontvlucht. Daarvan zijn er ruim 2 miljoen de grens naar Polen overgestoken. Een deel daarvan is doorgereisd naar andere landen. Het is niet bekend hoeveel vluchtelingen momenteel in Polen verblijven. Wel hebben Poolse media gemeld dat in de hoofdstad Warschau circa 300.000 vluchtelingen zijn gehuisvest, waardoor de bevolking met 17 procent is toegenomen.