Geen aanwijzing dat doodrijden carnavalsvierders terreurdaad was

De Belgische politie denkt bij het onderzoek naar het doodrijden van zes carnavalsvierders niet meteen aan terrorisme. Daarvoor zijn vooralsnog geen aanwijzingen, zegt het Openbaar Ministerie. Er is een onderzoek ingesteld naar moord.

In de auto die zondagochtend vroeg met hoge snelheid inreed op een groep mensen die zich opmaakte voor een carnavalsstoet in het Waalse dorp Strépy-Bracquegnies zaten twee dertigers uit het naburige La Louvière, maakte het OM op een persconferentie bekend. Het voertuig reed vervolgens door, maar werd niet veel later staande gehouden. De inzittenden zijn opgepakt. Ze zijn bij justitie ‘niet bekend van soortgelijke feiten’.

De auto werd niet achtervolgd door de politie, onderstreept die. Dat gerucht deed aanvankelijk de ronde. De precieze route die de auto heeft afgelegd wordt volgens het OM nu in kaart gebracht.

37 gewonden

De hulpdiensten hebben inmiddels 37 gewonden geteld, van wie tien er ernstig aan toe zijn, zegt burgemeester Jacques Gobert van La Louvière. De carnavalsstoet is versoberd, ‘bijna als een begrafenisbijeenkomst’. Verdere festiviteiten zijn stilgelegd. De aangedane burgemeester wees erop dat juist reikhalzend naar de feestelijkheden was uitgekeken na twee wegens de coronapandemie geschrapte edities.

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde komen zondagmiddag in Strépy hun medeleven betuigen. Omstanders en nabestaanden van de slachtoffers worden er in een sporthal opgevangen. Premier Alexander De Croo, zijn minister van Binnenlandse Zaken en de Waalse minister-president vergezellen het koningspaar.