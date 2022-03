IMF wil van Pakistan weten hoe het miljardensubsidie betaalt

Het steunpakket werd onlangs door premier Imran Khan aangekondigd. Hij beloofde een verlaging van de benzine- en elektriciteitsprijzen, ondanks sterk stijgende prijzen op de wereldwijde oliemarkt. Volgens de Pakistaanse minister van Financiën Shaukat Tarin zijn er geen problemen. ‘We hebben details gegeven over waar de fondsen vandaan zouden komen’, zo zei hij.

Het IMF houdt vanwege een uit 2019 afgesproken reddingspakket van 6 miljard dollar met Pakistan een vinger aan de pols. Het Zuid-Aziatische land moet in ruil voor de steun fiscale hervormingen doorvoeren. De laatste IMF-evaluatie liep maanden vertraging op omdat de regering moeite had om hervormingen door te voeren die de geldschieter had geëist om in februari 1 miljard dollar vrij te maken.