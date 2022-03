Politie meldt doden in Charkov door Russisch artillerievuur

In Charkov in het noordoosten van Oekraïne zijn minstens vijf mensen, onder wie een jongen van 9 jaar, omgekomen door Russisch artillerievuur. De politiechef van de stad heeft dat gemeld op Facebook. In het bestookte gebouw van meerdere verdiepingen nabij een industrieterrein ontstond brand, blijkt uit foto’s die online zijn gezet.