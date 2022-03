Kunstacademie Marioepol gebombardeerd waar honderden schuilden

Het gebouw zou zijn vernield. Over doden of gewonden is nog niets naar buiten gebracht. ‘Mensen liggen nog onder het puin’, melden stadsbestuurders via Telegram.

Dat de Russen achter de bombardementen zitten is niet onafhankelijk bevestigd, maar het Russische leger bestookt de strategisch gelegen stad al weken. Onlangs werd al een theater gebombardeerd waar mensen schuilden. Marioepol is omsingeld door het Russische leger. Af ten toe lukt het om inwoners te evacueren naar veiliger gebieden.