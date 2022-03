Auto rijdt in op groep carnavalsvierders in België: vier doden

In België zijn vier doden gevallen nadat een auto inreed op een groep carnavalsvierders, zo meldt de burgemeester. De aanrijding was in de nacht van zaterdag op zondag in Strépy-Bracquegnies, een dorp in Wallonië.

Verder raakten twaalf mensen zwaargewond en twintig lichtgewond. Het is niet direct duidelijk wat er precies is gebeurd en of er opzet in het spel is. De bestuurder van de auto is volgens het Belgische RTL Info opgepakt.

Het nieuwsprogramma meldt dat de slachtoffers bezig waren met voorbereidingen voor een carnavalsstoet die zondag aan het einde van de ochtend zou beginnen.