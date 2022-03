Een van Europa’s grootste staalfabrieken in Marioepol beschadigd

De staalfabriek van Azovstal in Marioepol, een van de grootste in Europa, is zwaar beschadigd door beschietingen, hebben Oekraïense functionarissen zondag bekendgemaakt. ‘Een van de grootste metallurgische fabrieken in Europa is vernietigd. De economische verliezen voor Oekraïne zijn enorm’, zegt parlementslid Lesia Vasylenko. Ze plaatste een video op Twitter waarin dikke rookkolommen opstijgen uit een industrieel complex.