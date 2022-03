Voetganger overleden die vermoedelijk opzettelijk werd aangereden

Een 64-jarige man uit Gaanderen, die zaterdag in het centrum van Ede vermoedelijk opzettelijk door een automobilist werd aangereden, is volgens de politie overleden. De voetganger werd na het voorval naar een ziekenhuis gebracht en is daar zaterdagavond overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt de aanleiding en de toedracht van de aanrijding.

De politie had via Burgernet rond 17.00 uur gevraagd uit te kijken naar een kleine, grijze auto met een vrouwelijke bestuurster ‘in verband met een ernstige aanrijding’. Zo’n veertig minuten later werd op hetzelfde platform gemeld dat het voertuig was aangetroffen.

Volgens getuigen werd het slachtoffer meerdere keren overreden door de automobiliste, meldde Omroep Gelderland. Het slachtoffer zou zwaargewond zijn geraakt. Een politiewoordvoerster wilde daarover geen informatie kwijt.

Bij het incident in het stations- en winkelgebied in de straat De Halte zijn veel getuigen geweest. De politie vroeg iedereen die zij nog niet gesproken had zich te melden en schakelde slachtofferhulp in.