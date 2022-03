Japan en India eisen onmiddellijk einde geweld in Oekraïne

De regeringsleiders van India en Japan eisen dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan het oorlogsgeweld in Oekraïne. Er is ‘geen andere keus dan de weg van dialoog en diplomatie voor de oplossing van het conflict’, stelden de Japanse premier Fumio Kishida en zijn Indiase collega Narendra Modi zaterdag in New Delhi in een gezamenlijke verklaring. Ze beloofden het door de Russische invasie zwaar getroffen land bovendien humanitaire hulp.

Eerder al had Kishida aan de zijde van Modi beklemtoond dat het gewelddadig veranderen van de status quo nergens ter wereld kan zijn toegestaan. Beiden zijn het er roerend over eens dat een vreedzame beslechting van de strijd op basis van het volkerenrecht noodzakelijk is. ‘Japan zal met India blijven proberen de oorlog te beëindigen en Oekraïne en zijn buurlanden te steunen’, aldus Kishida.

India en Japan vormen met de VS en Australië een vier-landengroep, ook wel de Quad genoemd, die wordt gezien als een alliantie tegen het toenemende zelfbewustzijn van China in de Indo-Pacific. India, dat van oudsher sterke betrekkingen heeft met Moskou, heeft als enige van die vier de Russische inval in Oekraïne nog niet veroordeeld. Ook in de VN onthield de Indiase afgevaardigde zich van stemming tegen Rusland.