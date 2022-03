Sinds invasie 190.000 Oekraïners geëvacueerd via vluchtroutes

De vluchtroutes vanuit de hoofdstad Kiev en Loehansk in het oosten zijn zaterdag gebruikt, maar die vanuit de belegerde zuidelijke havenstad Marioepol maar deels. Dat komt volgens Veresjtsjoek doordat Russische troepen bussen niet doorlieten. In die stad is de nood hoog door voedselschaarste, straatgevechten en vernietigende bombardementen.

Via corridors konden in totaal 6623 mensen zaterdag vertrekken, meldde het kantoor van de president. Uit Marioepol waren het er 4128, ruim de helft minder dan een dag eerder.

Veilige routes

Acht dagen geleden stond het aantal evacués op een kleine 100.000. Dagelijks worden afspraken gemaakt over wat veilige routes moeten zijn, maar in de praktijk blijkt vertrek lang niet altijd mogelijk. Zaterdag zouden volgens de regering tien evacuatieroutes opengaan om mensen uit belegerde steden te halen. De corridors dienen ook om hulpgoederen de steden in te brengen, maar ook dat blijkt vaak niet te lukken.

Het aantal bevestigde burgerdoden is volgens de VN inmiddels met ruim dertig opgelopen tot 847, en het aantal gewonden tot 1399. In werkelijkheid zijn de aantallen veel hoger. Alleen al in Marioepol zijn volgens lokale autoriteiten meer dan 2000 mensen overleden door het oorlogsgeweld. Het stadsbestuur van Kiev liet zaterdag weten dat sinds de inval 228 mensen zijn omgekomen in de hoofdstad, onder wie vier kinderen.