Johnson wil banden met Poetin niet normaliseren na oorlog

De Britse premier Boris Johnson wil de banden met de Russische president Vladimir Poetin niet normaliseren vanwege de invasie van Oekraïne. ‘We moeten niet dezelfde fout maken als in 2014’, zei de premier op een partijconferentie van de Conservatieve Partij.

In 2014 werden ook veel sancties opgelegd aan Rusland nadat het land het Oekraïense schiereiland de Krim had geannexeerd. Daarna werden de banden met Rusland en Poetin toch weer aangehaald door andere wereldleiders. Dat is voor Johnson nu dus uitgesloten.

Rusland viel op 24 februari Oekraïne binnen en voert nog steeds een oorlog in het land. Tienduizenden mensen kwamen al om het leven door het conflict.