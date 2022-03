Minder opvang beschikbaar voor Oekraïners dan eerder gedacht

Volgens een woordvoerder is het systeem waarin de cijfers worden bijgehouden opnieuw ingericht, wat heeft geleid tot ‘een reëler beeld’.

Het aantal plekken lijkt wel nog ruim voldoende te zijn voor de Oekraïners die in Nederland om hulp hebben gevraagd. Ruim 10.000 mensen zijn tot zaterdag opgevangen, aldus de woordvoerder.

Afgesproken is dat gemeenten maandag 25.000 plekken beschikbaar hebben. Of dat doel nog steeds in zicht is, kon het ministerie zaterdag niet zeggen.