Paus geeft ook niet-geestelijken bevoegdheid afdeling te leiden

Paus Franciscus heeft zaterdag nieuwe statuten uitgevaardigd voor het bestuursapparaat van het Vaticaan, de Romeinse Curie genaamd. In de nieuwe statuten, de Praedicate Evangelium (predik het evangelie), staat onder meer dat iedere katholiek die gedoopt is en staat ingeschreven bij de katholieke kerk iedere afdeling van het Vaticaan mag leiden, inclusief vrouwen. Ze hoeven niet langer een geestelijke te zijn.

In de nieuwe versie staat dat ‘ieder gelovig lid een afdeling of bestuursorgaan kan leiden’ als de paus besluit dat deze persoon de juiste kwalificaties heeft en hem of haar aanstelt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. ‘De paus, bisschoppen en andere gewijde bedienaren zijn niet de enigen binnen de kerk die kunnen evangeliseren’, aldus de statuten.

Tot nu toe werden vrijwel alle afdelingen van het Vaticaan geleid door mannelijke geestelijken, voornamelijk kardinalen.

Aan de aangepaste grondwet, die bestaat uit 54 pagina’s, is meer dan negen jaar gewerkt. De nieuwe statuten gelden vanaf 5 juni en vervangen de regelgeving die in 1988 werd goedgekeurd door paus Johannes Paulus II.