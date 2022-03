Rusland denkt dat samenwerking met China steeds beter wordt

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov denkt dat de samenwerking tussen Rusland en China steeds beter wordt nu het Westen steeds strengere sancties oplegt aan Rusland vanwege de inval in Oekraïne.

‘Onze samenwerking wordt sterker, want het Westen ondermijnt de fundering waar het internationale systeem op is gebaseerd. Wij als twee grootmachten moeten nu gaan nadenken hoe het verdergaat in de wereld’, zei Lavrov tegen persbureau Interfax.

Vrijdag zei president Xi Jinping van China nog dat het conflict in Oekraïne nadelig is voor alle betrokkenen. De Chinese leider ziet juist een grote rol weggelegd voor zijn land en de Verenigde Staten in het bewerkstelligen van wereldvrede.