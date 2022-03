Evacuaties uit theater Marioepol verhinderd door straatgevechten

De evacuatie van slachtoffers uit het gebombardeerde theater in de Oekraïense havenstad Marioepol loopt vertraging op doordat er in de stad straatgevechten zijn uitgebroken. Dat zei de burgemeester van Marioepol Vadim Bojtsjenko zaterdag tegen de Britse omroep BBC.

Bojtsjenko zegt dat reddingsteams alleen puin kunnen ruimen en mensen kunnen bevrijden op de momenten dat de gevechten even gaan liggen. ‘Er zijn tanks en er wordt met artillerie en verschillende soorten wapens geschoten in het gebied. Onze strijdkrachten doen alles om zich staande te houden, maar de troepen van onze vijand zijn helaas groter dan die van ons’, aldus Bojtsjenko.

In de schuilkelder van het theater zitten volgens hem nog honderden mensen vast. De autoriteiten zeiden vrijdag dat er nog ruim duizend mensen in de kelder zaten. 130 mensen zouden zijn ontsnapt. Hoeveel mensen de afgelopen 24 uur zijn bevrijd is volgens de burgemeester nog onduidelijk.

Reddingsactie

Bij het woensdag gebombardeerde theater vindt nog altijd een reddingsactie plaats. Volgens de plaatselijke Oekraïense autoriteiten zijn er bij de aanval geen doden gevallen. Eén persoon raakte voor zover bekend zwaargewond. De schuilkelder onder het pand was een verzamelplaats voor burgers die bescherming zochten tegen het oorlogsgeweld. Het is niet duidelijk wie het pand beschoot. Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn voor het bombardement.

In Marioepol schuilen zo’n 350.000 mensen voor het oorlogsgeweld. Zij zitten door de omsingeling vast in de havenstad zonder elektriciteit, gas en water. De afgelopen dagen zijn wel tienduizenden inwoners via humanitaire corridors geëvacueerd naar Zaporizja, een stad die iets westelijker ligt in Oekraïne, maar ook onder vuur wordt genomen door de Russen.