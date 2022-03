Polen wil dat EU alle handel met Rusland stopt

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft bij de Europese Unie voorgesteld om alle handel met Rusland te stoppen, vanwege de inval in Oekraïne. Morawiecki wil dat Rusland nog strenger wordt gestraft door de EU.

‘Polen stelt voor om zo snel mogelijk een handelsblokkade toe te voegen aan het pakket van sancties. Het gaat dan om handel via land en zee. Een volledige handelsban zal Rusland nog meer aanzetten tot nadenken over het beëindigen van deze gruwelijke oorlog’, aldus Morawiecki.

Deze week werd een vierde sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd. Welke sancties dat zijn, is niet bekendgemaakt. Maar het was geen volledige ban op de handel.

Polen is een van de buurlanden van Oekraïne en al meer dan 2 miljoen vluchtelingen zijn vanuit Oekraïne het land binnengekomen. Zij zijn niet allemaal in Polen gebleven, sommigen zijn doorgereisd naar bijvoorbeeld Nederland of Duitsland.