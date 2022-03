Berichtenapp Telegram wint aan populariteit door oorlog Oekraïne

Berichtenapp Telegram heeft flink aan populariteit gewonnen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Op de dienst zijn veel berichten over de oorlog te vinden. Sinds begin dit jaar is de berichtendienst meer dan 150 miljoen keer gedownload, meldt Telegram in dagelijkse cijfers. Rusland heeft de toegang tot Facebook, Instagram en Twitter geblokkeerd, waardoor de Russen weinig toegang meer hebben tot sociale media.

In januari 2021 had Telegram ongeveer een half miljard actieve gebruikers, aldus het bedrijf. Afgelopen jaar werd de dienst ook populairder na een rapport van journalistiek onderzoeksplatform ProPublica, waaruit bleek dat speciale teams van Facebook berichten die verstuurd worden via WhatsApp, een dochteronderneming van Facebook-moeder Meta, in de gaten zouden houden. Facebook zei dit niet te doen.

Telegram profiteert volgens kenners ook van de beeldvorming rondom het bedrijf. Dat werd opgericht door de twee Russische broers Pavel en Nikolai Durov, die in 2014 Rusland verlieten. Het bedrijf wordt momenteel vanuit Dubai gerund.

Veiligheid

Critici hebben nog wel zorgen over de beveiliging van de app, die gratis te downloaden en gebruiken is. Telegram versleutelt niet automatisch berichten zoals bij WhatsApp wel gebeurt. Ook zijn er zorgen over de impact van desinformatie op het berichtenplatform. Berichtendiensten liggen al langer onder vuur omdat ze niet goed zouden omgaan met de bestrijding van desinformatie via hun diensten.

Volgens Telegram zijn er honderden mensen in dienst om het platform veilig te houden, maar criticasters werpen tegen dat Meta tienduizenden mensen in dienst heeft om berichten te controleren, en dat daar nog steeds desinformatie doorheen weet te glippen. Ook is het onduidelijk hoeveel geld Telegram stopt in het controleren van verstuurde berichten.

In april vorig jaar meldde het Russische zakenblad Vedomosti dat Telegram naar de beurs zou willen gaan in 2023. Dan zou het bedrijf tussen de 30 en 50 miljard dollar (omgerekend tussen de 27 en 45 miljard euro) waard kunnen zijn. Die waarde hangt volgens kenners wel af van het businessmodel, waarover nog weinig duidelijk is.