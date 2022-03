Rusland meldt gebruik hypersonische raketten

Rusland heeft hypersonische raketten gebruikt om militaire doelen in Oekraïne te vernietigen, meldt het Russische ministerie van Defensie volgens het staatspersbureau Interfax. Het ministerie zegt dat er een groot ondergronds depot met raketten en munitie voor vliegtuigen is geraakt in de regio Ivano-Frankivsk, in het westen van Oekraïne.