Zelenski slaat terug naar Poetin na toespraak in vol stadion

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zaterdag uitgehaald naar Vladimir Poetin, die in een toespraak in een stadion vrijdag zei dat de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne goed verloopt. ‘En stel je nu eens voor dat het stadion gevuld was met 14.000 lijken en nog eens tienduizenden gewonden’, zei Zelenski verwijzend naar het aantal Russische slachtoffers dat Oekraïne claimt.