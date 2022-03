Voor het eerst in ruim een jaar meldt China dat er weer mensen zijn overleden aan het coronavirus. In de noordoostelijke provincie Jilin zijn twee coronadoden gevallen, aldus de nationale gezondheidscommissie. De laatste keer dat mensen in het land stierven aan Covid-19 was op 26 januari 2021.

De afgelopen 24 uur zijn 4051 Chinezen positief getest, dat zijn er ruim 300 minder dan op vrijdag.