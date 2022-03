De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zaterdag opgeroepen tot zinvolle vredes- en veiligheidsbesprekingen met Moskou. Hij zei dat dit Ruslands enige kans is om de schade van zijn fouten in de nasleep van zijn invasie in Oekraïne te beperken.

‘Het is tijd voor een ontmoeting, het is tijd om te praten’, zei hij in een videotoespraak die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd vrijgegeven.