President Biden praat met topmannen in VS over impact oorlog

De Amerikaanse president Joe Biden gaat maandag praten met topbestuurders uit het bedrijfsleven in de Verenigde Staten over de economische impact van de oorlog in Oekraïne. Dat zei woordvoerder Jen Psaki van het Witte Huis. Vanwege de oorlog en de zware economische sancties tegen Rusland hebben veel grote Amerikaanse bedrijven al gezegd afscheid te nemen van het land.

Volgens het Witte Huis zal Biden een bijeenkomst bijwonen van de Business Roundtable, een groep van topmensen van Amerikaanse bedrijven. Veel grote concerns als Boeing, McDonald’s, Ford Motor, Apple, Harley-Davidson, Coca-Cola, Burger King, ExxonMobil en American Express stoppen met activiteiten in Rusland, net zoals grote banken als Goldman Sachs en JPMorgan Chase.

De oorlog heeft ook gevolgen voor de Amerikaanse economie, bijvoorbeeld door de sterk stijgende prijzen voor brandstof, voedsel en grondstoffen. Daarvan hebben ook bedrijven last. De inflatie in de VS ligt nu op het hoogste niveau in ruim veertig jaar. De populariteit van Biden kan geraakt worden door een sterk stijgende inflatie.