België houdt kerncentrales langer open, mede om oorlog Oekraïne

België houdt twee van de kerncentrales die in 2025 zouden sluiten toch langer open. De regering laat ze nog tien jaar draaien nu onder meer de oorlog in Oekraïne het alternatief aardgas peperduur en onzeker heeft gemaakt.

België ruziede lange tijd over de sluiting van de centrales in Doel en Tihange, niet ver van de Nederlandse grens. De huidige regeringscoalitie besloot de al jaren geleden voorgenomen ‘kernuitstap’, kroonjuweel van het Vlaamse Groen en het Waalse Ecolo, door te zetten en tijdelijk extra gascentrales in te zetten. Maar coalitiepartner na coalitiepartner en medestander na medestander bedacht zich. Daarop zwichtten ook de groene partijen.

De regeringspartijen hebben nu afgesproken dat ze gaan proberen de levensduur van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 tot 2035 te verlengen, laat energieminister Tinne Van der Straeten weten.