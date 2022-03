Shell wil veel windmolens voor kust Brazilië bouwen

Shell heeft plannen voor de bouw van windmolens voor de kust van Brazilië. Het bedrijf is bezig vergunningen aan te vragen voor offshore-windmolens die langs een groot deel van de Braziliaanse kust in het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan moeten komen te staan.

Shell heeft plannen voor zes windmolenparken op zee, die samen een vermogen moeten opwekken van 17 gigawatt. De vergunningsaanvragen zijn deze week ingediend, aldus Shell. Wanneer de windmolens in gebruik genomen moeten worden is nog niet duidelijk, al zal dat waarschijnlijk wel langere tijd in beslag gaan nemen. Shell hoopt dat de milieu-studies later dit jaar beginnen. Het olie- en gasbedrijf zet steeds meer in op duurzame energiebronnen om zo de uitstoot te verlagen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Brazilië, de grootste economie van Zuid-Amerika, is ook bezig met vergunningsaanvragen voor veel meer offshore-windparken. Momenteel komt ongeveer 10 procent van de stroomproductie van Brazilië uit windmolens op het land.