Oekraïne meldt: geen doden bij beschieting theater Marioepol

Bij de beschieting woensdag van een theater in de havenstad Marioepol zijn geen doden gevallen volgens de plaatselijke Oekraïense autoriteiten. Eén persoon raakte voor zover bekend zwaargewond. De schuilkelder onder het pand was een verzamelplaats voor burgers die bescherming zochten tegen het oorlogsgeweld. Het is niet duidelijk wie het pand beschoot.

Marioepol ligt aan de Zee van Azov, tussen Rusland en schiereiland de Krim in. Het behoort volgens waarnemers daarom tot de voornaamste doelwitten van de Russische invasiemacht, die vooral in het zuiden van Oekraïne vanuit de Krim ver is opgetrokken. De aanvallen in het noorden zoals bij Kiev lijken ondertussen vast te lopen. Maar na drie weken oorlog is Marioepol, 50 kilometer van de Russische grens, nog steeds niet handen van de pro-Russische Oost-Oekraïense rebellen en de Russische strijdkrachten. Er zijn wel in tal van wijken en ook in het centrum gevechten gemeld. Het vliegveld ten noordwesten van de stad zou in Russische handen zijn.

Voor beide zijden in de strijd is Marioepol cruciaal en wordt veelvuldig in mediaberichten opgevoerd. Voor Kiev is de havenstad het centrum van heldhaftig verzet tegen de belegeraars. Voor de Oost-Oekraïense belegeraars is het juist de verblijfplaats van hun ergste vijanden. De stad wordt voornamelijk verdedigd door nationalistische en extreemrechtse Oekraïense milities die pro-Russische opstandelingen in juni 2014 verdreven.

De Russische president Vladimir Poetin gaf afgelopen maand als reden voor de invasie de vervolging en uitroeiing van etnische Russen in vooral het oosten van Oekraïne. Hij doelde op de milities die zich nu in Marioepol verschansen. Het gaat vooral om het Azov-regiment, dat volgens de Russen een nazistisch symbool in het vaandel heeft en de burgerbevolking als een menselijk schild zou gebruiken.