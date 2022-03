Ritje met Uber ook in Nederland duurder wegens brandstofprijzen

Uber heeft ook in Nederland de prijzen voor een rit verhoogd vanwege de hoge brandstofprijzen. Die zijn fors gestegen sinds de Russische invasie van Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Eerder werd al bekend dat Amerikaanse klanten een brandstoftoeslag moeten betalen. Die is bedoeld om chauffeurs te helpen.

Het is niet duidelijk hoe groot de prijsverhoging is in Nederland. In de Verenigde Staten ging het om een toeslag van tussen de 0,45 dollar (0,41 euro) en 0,55 dollar (0,50 euro). Die geldt in ieder geval voor zestig dagen. Uber benadrukt dat passagiers altijd de prijs van een rit zien voordat ze die boeken.

Vorige week liet taxibrancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) nog weten dat de prijs van een taxiritje de komende tijd maar een beetje kan meestijgen met de brandstofprijzen. Chauffeurs moeten zich houden aan een landelijke maximumprijs. Vaak zitten zij daar al in de buurt, waardoor extra kosten nauwelijks kunnen worden doorberekend aan de klant.