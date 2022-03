Kaag wil maximale rente bij kopen ‘op de pof’ permanent verlagen

De rente die mensen betalen als ze producten ‘op de pof’ kopen, blijft als het aan het kabinet ligt maximaal 10 procent. In de coronacrisis was deze rente voor kopen op krediet, maar ook rood staan bij de bank, tijdelijk verlaagd van 14 procent naar 10 procent. Minister Sigrid Kaag van Financiën wil deze maatregel nu structureel zo houden.

Het vorige kabinet verlaagde de maximale rente op aandringen van de Kamer. Consumenten kunnen in de problemen komen door woekerrentes, en het kabinet probeert te voorkomen dat mensen geldproblemen krijgen of in de schulden terechtkomen.

‘Door de lagere rentelasten zullen consumenten minder snel in financiële problemen komen bij het afsluiten van consumptief krediet’, schrijft Kaag aan de Tweede Kamer. ‘Wanneer problematische schulden eenmaal zijn ontstaan zal de verlaging ervoor zorgen dat de totale schuldenlast van de consument minder snel oploopt.’ Het motiveert bedrijven bovendien om beter te controleren of klanten kopen op lening financieel wel aankunnen.

Het kabinet wil wel kijken naar de gevolgen van de permanente verlaging. Na twee jaar wordt deze dan ook geëvalueerd. Het kabinet zal ‘zich inzetten om mogelijke negatieve effecten te verminderen’, belooft Kaag.