Kansspelautoriteit: 634.000 speleraccounts voor online gokken

Sinds 1 oktober is het mogelijk om legaal online te gokken in Nederland. De Kansspelautoriteit had daarvoor vergunningen verstrekt aan tien aanbieders. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar zeventien en de toezichthouder heeft nog meerdere aanvragen in behandeling. De omvang van de online kansspelmarkt bedroeg in het vierde kwartaal van 2021 ruim 185 miljoen euro.

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) telde op 8 maart ruim 10.000 registraties. Dat zijn consumenten die zich beschermen tegen de verleidingen van kansspelen. Zo kunnen ze zichzelf voor minimaal een halfjaar uitsluiten van deelname.

Eerder deze week werd al bekend dat reclames voor risicovolle kansspelen, zoals goksites en online casino’s, verder aan banden worden gelegd. Het kabinet neemt stappen om de reclames in te dammen, maar de sector komt ook zelf met maatregelen. Daarnaast werkt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan een wettelijk verbod op zogenoemde ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen.

Om de tijd tot een wettelijk verbod te overbruggen, neemt Weerwind ook andere stappen. Vanaf juni wordt het verboden om rolmodellen in te zetten bij reclames voor risicovolle kansspelen. Veel Kamerleden spraken in een recent debat over de kwestie hun ergernis uit over de gokreclames met ex-voetballers als Wesley Sneijder en Andy van der Meijde.