VodafoneZiggo: 12.000 simkaarten voor Oekraïense vluchtelingen

Telecombedrijf VodafoneZiggo stelt 12.000 prepaid simkaarten met daarop 6 GB aan data en 20 euro beltegoed beschikbaar aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Distributie van de simkaarten loopt via het Leger des Heils, het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland, meldt het telecombedrijf vrijdag.

Ook medewerkers van VodafoneZiggo die meehelpen met initiatieven voor vluchtelingen gaan een deel van de kaarten verspreiden. Volgens VodafoneZiggo-topman Jeroen Hoencamp zijn gezinnen en families op de vlucht en hebben ze grote moeite om met elkaar in contact te blijven. Het bedrijf zou ervoor willen zorgen dat mensen elkaar kunnen bereiken, ‘voor zover dat in onze macht ligt. Daarom helpen we nu ook met gratis simkaarten voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland’, aldus Hoencamp.