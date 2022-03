President Erdogan opent kolossale hangbrug over Dardanellen

De 3,6 kilometer lange brug heeft twee pijlers en de afstand tussen de twee pijlers maakt het in dat opzicht de langste hangbrug ter wereld. De brug is vanaf 2017 gebouwd door Turkse en Zuid-Koreaanse bedrijven voor naar schatting 2,5 miljard euro.

De opening was op de Turkse herdenkingsdag van een gewonnen zeeslag in de Eerste Wereldoorlog in de zeestraat. Geallieerde troepen deden er in 1915 en 1916 een maandenlange en mislukte poging het schiereiland van Gallipoli, aan de noordkant van de brug, te veroveren in de hoop door te stoten naar de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, Istanbul. De brug is naar een zeeslag in de Dardanellen in die tijd genoemd en heet Canakkale 1915-brug.